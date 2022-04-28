Enflasyon raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'den yüzde 42.8'e yükseltti." dedi. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" ifadelerini kullandı.

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