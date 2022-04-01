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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan ’enflasyon’ mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini ancak döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

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