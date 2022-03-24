24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Son dakika haberine göre: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA