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THY'den ilk çeyrekte 161 milyon dolar net kar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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THY’den ilk çeyrekte 161 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları, 161 milyon dolar net kar elde etti. THY, Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen 2022 yılının birinci çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet karı ve 161 milyon dolar net kar ile tamamladı.

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