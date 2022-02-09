Son dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü! Fiyat istikrarı vurgusu

Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur" denildi.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti. Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı.