Son dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü! Fiyat istikrarı vurgusu
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile videokonferans görüşmesi yaptı. Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti. Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı. Kavcıoğlu, Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceğini kaydetti.
TCMB'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Kavcıoğlu'nun TOBB heyeti ile görüştüğü belirtildi.
Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur" denildi.
FİYAT İSTİKRARI VURGUSU
Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağına dikkat çekti. Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini vurguladı.
YUVAM SİSTEMİ
Kavcıoğlu, Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, "Oda-borsa-sektör meclis başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
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