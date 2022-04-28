Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın gelmesiyle birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi ile çifte bayram yaşayacak olan emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün (27 Nisan) başladı. 22-26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.