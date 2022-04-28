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Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi heyecanla bayram ikramiyesini bekliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikramiye ödemelerinin tarihi duyuruldu. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın gelmesiyle birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi ile çifte bayram yaşayacak olan emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2022 memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün (27 Nisan) başladı. 22-26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1.000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2.000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak.

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