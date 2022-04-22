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Karapınar GES Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak! Tek güneş paneli 50 ağaç kadar karbon emisyonunu azaltıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Karapınar GES Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak! Tek güneş paneli 50 ağaç kadar karbon emisyonunu azaltıyor

Yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinden birisi olan, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5. büyük güneş enerjisi santrali olacak. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, güneş enerjisine sadece parasal avantaj açısından bakılmaması gerektiğini, her bir güneş panelinin 50 ağacın sağladığı fayda kadar karbon emisyonunu azalttığını söyledi. Murat Dilek, "10 yıl sonra bence Türkiye enerjide daha az dışa bağımlı bir ülke olacak. Güneş enerjisi konusunda sanayicilerin daha fazla fedakarlık yapmalarını bekliyoruz" dedi.

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