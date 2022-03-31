31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kalyon YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması ödülünü kazandı

Kalyon YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması ödülünü kazandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022
ABONE OL
Kalyon YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması ödülünü kazandı

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, "Enerji, yeniden yapılandırma ve altyapı gibi liderliğini üstlendiğimiz proje finansmanı işlemleriyle IJ Global’den 3 farklı kategoride ödül almaktan mutluyuz" dedi. Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi de bu kapsamda `Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması` kategorisinde ödül kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA