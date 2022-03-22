30 milyon dolar Türkiye’nin cebinde kaldı! Karapınar’ın güneşi...

M10 tipi güneş panelini Çin dışında üreten ilk şirket haline geldiklerini kaydeden Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada yenilenebilir enerji, yeşil enerji kullanımıyla ilgili çok büyük teşvikler var. Teşvikler hem Avrupa'da hem Amerika'da var. Bizim ilk hedefimiz Avrupa ülkeleri. Orada satış yapabilmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Diğer bir ihracat hedefimiz de Amerika. Amerika kıtasında satış yapabilmek için gerekli olan zorlu test kriterleri ve sertifikasyonların yerine getirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Böylece, Kalyon markalı güneş panelleri Amerika'da büyük tesislerde kullanılabilir hale gelecek. Bu yılın son çeyreğine kadar, Amerika ve Avrupa'daki müşterilere satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Tüfekçi, küresel piyasalarda yaşanan doğal gaz krizi ve artan petrol fiyatlarının enerjide dengeleri değiştirmeye başladığını ifade ederek, "Bu yaşanan gelişmeler, yenilenebilir enerjiye olan ilgiliyi de artırdı. Dolayısıyla son dönemlerde peş peşe açıklanmakta olan teşvik paketleriyle özellikle konut ve sanayi tesislerindeki çatı uygulamalarında güneş enerjisinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Artan doğal gaz fiyatlarına alternatif bu hamleler fiyatların dengeli hale getirilmesi için yapılıyor. Sektör olarak talebin artmasından memnunuz. Yerli piyasada hareketliliği hissediyoruz, talepleri görüyoruz." diye konuştu.