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İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

İmaş borsada ne zaman işlem görecek? İmaş Makina'nın 20 Nisan'da başlayan halka arzı 22 Nisan'da yani bugün sona eriyor. Halka arz talebinde bulunan yatırımcılar şimdi de başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 15 TL olarak belirlendi. Peki, İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

İmaş borsada ne zaman işlem görecek? Tahıl değirmenciliği ve yem fabrikaları makinaları, şerit testere ürünleri ve çelik yapı sistemleriyle ihracat yapan İmaş Makina'nın halka arz başvuruları bugün sona eriyor. 20-21-2022 Nisan olarak belirlenen halka arz talep toplama sürecinin ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih resmi olarak duyurulmasa da, önümüzdeki hafta içerisinde başvuru sonuçlarının açıklanması ve hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.

İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ DETAYLARI

Şirket: İmaş Makina Sanayi A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: IMASM

Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

7.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

Toplam: 14.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 210.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %37,84

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

Halka Arz Tarihleri: 20 - 22 Nisan 2022

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı: Ana Pazar

Tahsisatlar: 4.200.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

8.400.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%60)

1.400.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

İMAŞ MAKİNA HAKKINDA

Buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1989 yılında İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş; günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarıyla yaptığı üretim ve satış faaliyetleriyle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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