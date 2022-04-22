İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
İmaş borsada ne zaman işlem görecek? İmaş Makina'nın 20 Nisan'da başlayan halka arzı 22 Nisan'da yani bugün sona eriyor. Halka arz talebinde bulunan yatırımcılar şimdi de başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 15 TL olarak belirlendi. Peki, İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
İmaş borsada ne zaman işlem görecek? Tahıl değirmenciliği ve yem fabrikaları makinaları, şerit testere ürünleri ve çelik yapı sistemleriyle ihracat yapan İmaş Makina'nın halka arz başvuruları bugün sona eriyor. 20-21-2022 Nisan olarak belirlenen halka arz talep toplama sürecinin ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih resmi olarak duyurulmasa da, önümüzdeki hafta içerisinde başvuru sonuçlarının açıklanması ve hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.
İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.
İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.
İMAŞ MAKİNA HAKKINDA
Buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1989 yılında İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş; günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarıyla yaptığı üretim ve satış faaliyetleriyle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
- 3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan ayı 5-6 Mayıs eklenecek mi? 2022 Bayram tarihleri...
- Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...
- Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
- KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...
- İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...
- 23 NİSAN SÖZLERİ VE MESAJLARI: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri! En güzel 23 Nisan mesajları...
- Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!