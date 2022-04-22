İmaş borsada ne zaman işlem görecek? Tahıl değirmenciliği ve yem fabrikaları makinaları, şerit testere ürünleri ve çelik yapı sistemleriyle ihracat yapan İmaş Makina'nın halka arz başvuruları bugün sona eriyor. 20-21-2022 Nisan olarak belirlenen halka arz talep toplama sürecinin ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, İmaş borsada ne zaman işlem görecek? 2022 İmaş Makina halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih resmi olarak duyurulmasa da, önümüzdeki hafta içerisinde başvuru sonuçlarının açıklanması ve hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.