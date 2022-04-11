Son dakika: ’Karapınar’ Avrupa’nın en büyük GES’i olacak! Ucu bucağı görünmüyor





"2022 SONUNDA 1348 MEGAVAT KURULU GÜCE ULAŞACAK"

Karapınar GES ile elektrik üretiminin sürdüğünü vurgulayan Altunyaldız, şöyle devam etti:



"Bugün itibarıyla yaklaşık 600 megavata ulaşan santralimiz 2022 sonunda ise 1348 megavat kurulu güce ulaşacak. Güneş enerjisi panelleri mühendislerimizce topraklarımızda üretiliyor. Karapınar GES'i toplamda 3,5 milyona ulaşacak yerli ve milli güneş enerjisi panelleriyle donatıyoruz. Nitelikli beşeri sermayeye de kucak açan önemli bir yatırımımız. Toplamda 3 bin kişilik yüksek nitelikli istihdamı ortaya çıkarıyoruz. Karapınar GES tamamlandığında yıllık 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçeceğiz. Böylesine büyük bir yatırımla hem yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın elektriğini Konya'mızdan karşılayacağız hem de ülkemizin yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonumuzu azaltarak katkı sağlayacağız. Tarımın ve sanayinin merkezi Konya'mız şimdi de yeşil dönüşümün ve yenilenebilir enerjinin merkezi oluyor."