Son dakika: 'Karapınar' Avrupa'nın en büyük GES'i olacak! Ucu bucağı görünmüyor
Son dakika haberine göre Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında, Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını bildirdi.
Altunyaldız, Konya'da yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te gelinen durumu anlattı.
Kurulu gücün 628 megavata ulaştığı santralde, 812 bin 303 megavatsaatlik üretimin gerçekleştirildiğini aktaran Altunyaldız, toplam kurulu gücü 1300 megavat olacak santralde, 3,5 milyon güneş panelinin kullanılacağını anımsattı.
Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkaracak." diye konuştu.
"2022 SONUNDA 1348 MEGAVAT KURULU GÜCE ULAŞACAK"
Karapınar GES ile elektrik üretiminin sürdüğünü vurgulayan Altunyaldız, şöyle devam etti:
"Bugün itibarıyla yaklaşık 600 megavata ulaşan santralimiz 2022 sonunda ise 1348 megavat kurulu güce ulaşacak. Güneş enerjisi panelleri mühendislerimizce topraklarımızda üretiliyor. Karapınar GES'i toplamda 3,5 milyona ulaşacak yerli ve milli güneş enerjisi panelleriyle donatıyoruz. Nitelikli beşeri sermayeye de kucak açan önemli bir yatırımımız. Toplamda 3 bin kişilik yüksek nitelikli istihdamı ortaya çıkarıyoruz. Karapınar GES tamamlandığında yıllık 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçeceğiz. Böylesine büyük bir yatırımla hem yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın elektriğini Konya'mızdan karşılayacağız hem de ülkemizin yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonumuzu azaltarak katkı sağlayacağız. Tarımın ve sanayinin merkezi Konya'mız şimdi de yeşil dönüşümün ve yenilenebilir enerjinin merkezi oluyor."
Altunyaldız, Karapınar GES'in bünyesinde son dönemin en güncel yerli ve milli teknolojilerini barındırması açısından da önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.
Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'de hayata geçirilen kurulu gücün neredeyse tamamına yakınının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını hatırlatan Altunyaldız, enerji alanında kaynak çeşitliliğinin başarıyla hayata geçirildiğini kaydetti.
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