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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "elektriği kesik abone sayısı" cevabı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "elektriği kesik abone sayısı" cevabı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na elektriği kesik abone sayısı cevabı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi.

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