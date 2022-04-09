Son dakika: Salmonella krizi büyüyor! Avrupa ülkesinden flaş karar: Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrika kapatıldı

'BAŞKA SEÇENEK YOKTU'

Gıda güvenliği kuruluşları, çikolataların Salmonella virüsü bulaşmasına neden olabileceğini belirtti. FAVV, alınan önlemlerin "istisnai" olduğunu vurgulayarak, "Ancak başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasında bulundu.

Belçika kurumuna göre, Ferrero, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda kendilerine bilgi verme zorunluğu bulunmasına rağmen, bunu yapmadı.

Ferrero sözcüsü,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" demişti.

FAVV yetkilisi Hélène Bonte, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Ferrero'nun riskleri doğru tahmin edip etmediğini araştırıyoruz. Şirketin son aylarda ürettiği ürünlerin artık güvenli olduğuna dair hiçbir garantisi yok. Bu yüzden tüm ürünleri geri çağırmak ve insanlardan onları yememelerini istemekten başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.