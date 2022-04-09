Son dakika: Salmonella krizi büyüyor! Avrupa ülkesinden flaş karar: Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrika kapatıldı
Son dakika haberi... Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıktı. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , Ferrero şirketiyle ilgili çok önemli bir karar aldı. Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi. Peki 'Salmonella’ virüsünün belirtileri neler? İşte cevabı...
Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.
Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sıraısnda, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi.
FABRİKAYI KAPATTI
Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. BBV Türkçe'nin haberine göre FAVV, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikayı da mühürleyerek, geçici olarak kapattı.
İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek.
Daha önce sadece belirli ürünlerin toplatılmasını isteyen Belçika ve Hollanda makamları, fabrikanın kapatılmasının ardından, burada üretilen tüm Kinder ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısında bulundu.
Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) ile Belçika'daki eşdeğer kuruluş FAVV, Arlon'daki Ferrero fabrikasında üretilen hiçbir Kinder çikolalata ürününün yenmemesini tavsiye etti. Peki 'Salmonella' virüsünün belirtileri neler? İşte cevabı...
'BAŞKA SEÇENEK YOKTU'
Gıda güvenliği kuruluşları, çikolataların Salmonella virüsü bulaşmasına neden olabileceğini belirtti. FAVV, alınan önlemlerin "istisnai" olduğunu vurgulayarak, "Ancak başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasında bulundu.
Belçika kurumuna göre, Ferrero, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda kendilerine bilgi verme zorunluğu bulunmasına rağmen, bunu yapmadı.
Ferrero sözcüsü,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" demişti.
FAVV yetkilisi Hélène Bonte, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Ferrero'nun riskleri doğru tahmin edip etmediğini araştırıyoruz. Şirketin son aylarda ürettiği ürünlerin artık güvenli olduğuna dair hiçbir garantisi yok. Bu yüzden tüm ürünleri geri çağırmak ve insanlardan onları yememelerini istemekten başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.
Ferrero şirketi de, "ciddi eksiklikleri" bulunduğunu kabul ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "dahili eksikliklerin, bilgilerin çok geç paylaşılmasına neden olduğu" savunuldu.
Ferrero, yaşanan olaylar nedeniyle "derin pişmanlık duyduğunu" ve tüm müşteriler ile ve ortaklarında özür dilediğini bildirdi.
Belçika medyasına göre, Ferrero fabrikasının kapatılması, şirketin dünya çapındaki satışlarını da önemli ölçüde etkileyecek. Belçika'daki fabrikada günde yaklaşık 18 milyon Kinder Schoko-Bons ve 2 milyon Kinder Sürpriz yumurta üretiliyor. Bu ürünlerin yüzde 98'i yurtdışına ihraç ediliyor. Arlon'daki fabrika, Ferrero'nun küresel yıllık üretimin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.
KUSMA, ATEŞ, İSHAL BELİRTİLERİ ARASINDA
Salmonella'nın belirtileri kusma, ateş, ishal ve mide bulantısı olarak görülüyor. Bağışıklığı düşük kişilerde virüsün etkileri uzun sürebiliyor ve bazı durumlarda hastaneye yatmaları gerekebiliyor.
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