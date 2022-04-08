Kinder Sürpriz yumurtalarıyla ilgili yeni gelişme! İlk olarak Belçika'da görüldü! İşte geri çağrılan ürünler...
Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıktı. Peki hangi ürünler toplatıldı? Enfeksiyon hangi ülkelerde görüldü? İşte detaylar...
Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi.
Bunun üzerine içinde bakteri bulunan filtre kaldırıldı. O sırada fabrikada bulunan malzemeler ile çikolata ürünlerinin tedariki de durduruldu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı.
Arlon'da 15 Ocak'ta saptanan bakteriye ilişkin ilk başvuru, 7 Ocak'ta İngiltere'de yapılmıştı.
İngiltere'de salmonella bağlantısı nedeniyle piyasadan toplanan Kinder Surprise çikolatalarına yenileri eklendi. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) kontrolleri artırdı.
Ajansa göre, gıda şirketleri rutin otomatik kontroller kapsamında numune incelemesi yapmak zorunda. Ferrero, 15 Aralık'ta böyle bir iç kontrol sırasında salmonella bakterisini buldu ancak FAVV'a bu konuda bilgi vermedi.
Ferrero Sözcüsü, VTM kanalına yaptığı açıklamada,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" dedi.
Şu ana kadar İngiltere'de 63, Fransa'da 20, İrlanda'da 10, Almanya'da 4, İsveç'te 4, Hollanda'da 2, Norveç ve Lüksemburg'da 1'er ve Belçika'da 26 olası enfeksiyon tespit edildi.
Şirketin Salmonella şüphesiyle raflardan topladığı ürünler şunlar:
Kinder Surprise (bütün paketler)
Kinder Schokobons
Kinder Schokobons WHITE
Kinder Happy Moments
Kinder Mix Advent Calendar
Kinder Mix Peluche
Kinder Surprise Maxi
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