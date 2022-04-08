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Kinder'in ardından Nestle'de büyük skandal! Üretilen pizzadaki bakteri nedeniyle iki çocuk öldü! Üretim tesislerinde gezen kurtçuklar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Kinder’in ardından Nestle’de büyük skandal! Üretilen pizzadaki bakteri nedeniyle iki çocuk öldü! Üretim tesislerinde gezen kurtçuklar...

Fransa’da E.coli bakterisi içerdiği gerekçesiyle geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ise ölümüne neden olduğu belirtildi. Fabrikanın eski çalışanının yaptığı paylaşımda pizaz üretim hattında kurtçukların olduğu görülmüştü.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Buitoni markasına ait Fraich'Up pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiği belirtildi.

2 ÇOCUK PİZZADAN ÖLDÜ

Çocukların yaşlarının 1-17 arasında, yetişkinlerin ise 90 yaş üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, bakteri bulaşan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, kuruma bu pizzaların tüketilmesiyle ilişkili olarak gönderilen diğer hastalık vakalarının E.coli bakteriyle bağlantısının araştırıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Paris Kamu Savcılığının kamu sağlığı birimi tarafından 22 Mart'ta olayla ilgili "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma açtığı öğrenildi.

PİZZA ÜRETİM HATTINDA KURTÇUKLAR

Fransa'da Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up pizzalar mart ortalarında E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.

Fabrikanın eski bir çalışanının medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.

Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.

FABRİKADAKİ GÖRÜNTÜLER

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