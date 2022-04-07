07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kinder skandalında ikinci perde! Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle ürünler geri çağrıldı

Kinder skandalında ikinci perde! Danimarka ve Finlandiya'da da salmonella nedeniyle ürünler geri çağrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
ABONE OL
Kinder skandalında ikinci perde! Danimarka ve Finlandiya’da da salmonella nedeniyle ürünler geri çağrıldı

Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdığını bildirdi.

Danimarka ve Finlandiya'daki gıda kurumları, İtalyan şirketi Ferrero'nun, ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdığını bildirdi.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Finlandiya Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Ferrero'nun, Kinder çikolata ürünlerini "salmonella" vakalarıyla muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

Çikolatadaki salmonella varlığının özellikle kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin "olası enfeksiyon nedeni" olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu.

Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta "hızla gelişen" salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.

SALMONELLA VAKALARI

Daha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

İngiltere’de Kinder Sürpriz skandalı! İNGİLTERE'DE KİNDER SÜRPRİZ SKANDALI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA