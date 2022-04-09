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THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu

Türk Hava Yolları (THY) geçen yıl  292 bin ağaç dikilmesine eş değer olarak ifade edilen 37 bin 82 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 116 bin 809 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engelledi.

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