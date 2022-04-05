İngiltere'de Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar | Onlarca çocuğa salgın bulaştırdı
İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurta çikolataları ile bağlantılı, çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Kinder Surprise yumurtalar hakkında toplatma kararı çıktı. İngilteredeki yumurtaların bir kısmına enfeksiyon bağlantısı nedeniyle el konuldu.
İngiltere'de çoğu çocuk onlarca kişinin enfeksiyon kapmasına üzerin yapılan araştırmalardan Kinder Sürpriz yumurtalar çıktı. Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.
ÖZÜR DİLEDİLER
Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi. Firma, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" dedi.
İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
"SAKIN YEMEYİN" TAVSİYESİ
Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), toplanan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıkladı. 11 Temmuz - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilmiş 20 gramlık veya 3'lü paket yumurta çikolataların yenilmemesi tavsiye edildi.
FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz." dedi.
Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi. İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.
İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı. Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
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