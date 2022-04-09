Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kartal'a "Millet Bahçesi" müjdesi

Kartal'da geçekleşen 955 konutluk dönüşüm kapsamında 150 bağımsız birimin temelini atmak için toplandıklarını ifade eden Kurum, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çevreden sağlığa, şehircilikten ulaşıma, enerjiden savunma sanayine kadar çağ atladığını söyledi.

Cumhurbaşkanının büyük Türkiye yürüyüşüne 1994'te başlayarak, kesintisiz 20 yıllık AK Parti iktidarını ülkeye, demokrasiye, cumhuriyete kazandırdığını vurgulayan Kurum, İstanbul'a yaptıkları her bir yatırımı, kazandırdıkları her bir eseri, gerçekleştirdikleri her bir projeyi ülkeye, dünyaya ve insanlığa hizmet olarak gördüklerini kaydetti.

Kurum, kentteki 39 ilçede kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alandaki projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, içerisinde kıraathanelerden camilere, bisiklet yollarından mesire alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar pek çok sosyal donatının bulunduğu 43 millet bahçesiyle şehirdeki yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getirdi.