Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge ve ek zam açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." dedi.