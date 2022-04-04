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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ve ek zam açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge ve ek zam açıklaması! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklama geldi. Bakan Bilgin, temmuz ayında yapılacak olan ek zam için de "Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye'de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye'ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım." dedi.

3600 EK GÖSTERGE

"3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek.

TEMMUZ AYINDA EK ZAM KONUSU

Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik.

Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız."


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