Avrupa’yı enflasyon korkusu sardı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

"BUNU HEP BİRLİKTE HİSSEDECEĞİZ"

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek 'Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor.' ifadesini kullandı.



