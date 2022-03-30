3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro… Milyonlar için bahar havası esecek

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro... Milyonlarca vatandaş bu konularda gelecek haberi bekliyor. Peki EYT'de son durum ne? EYT kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Sözleşmelilerin yeni hakları neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında milyonların merakla beklediği konular hakkındaki gelişmeleri tek tek anlattı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN