04 Nisan 2022, Pazartesi
TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?
Son dakika... Mart ayı enflasyon oranı nedir? 2022 Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklanacak. 15 ekonomistin katılımıyla mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı. Merakla beklenen resmi sonuçlar ise bugün açıklanacak. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:57
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