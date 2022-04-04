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Haberler Galeri TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

Son dakika... Mart ayı enflasyon oranı nedir? 2022 Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklanacak. 15 ekonomistin katılımıyla mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı. Merakla beklenen resmi sonuçlar ise bugün açıklanacak. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:57
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TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

Mart ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde en çok araştırılanlar arasında "2022 Mart ayı enflasyon oranı" yer aldı. Memur ve emeklilerin maaş zammında etkili olan enflasyon oranı bugün belli olacak. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

2022 MART AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

2022 Mart ayı enflasyon oranı 4 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon verisi belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

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TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

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TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.