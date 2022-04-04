TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?

Mart ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde en çok araştırılanlar arasında "2022 Mart ayı enflasyon oranı" yer aldı. Memur ve emeklilerin maaş zammında etkili olan enflasyon oranı bugün belli olacak. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu? İşte haberin detayları...