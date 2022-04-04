04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

Doğal gaz fiyatlarının artma nedeni ne? Rusya Ukrayna savaşı nasıl etkiledi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

1 - Tüm dünyada salgın sonrası talepler fiyatlar 2021'de %324 arttı.

2- Bu yılın başında %384 yükseldi.

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

3- 2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğal gaz fiyatı 120 dolardan 1400 dolara çıktı.

4- Ukrayna - Rusya savaşı ile fiyatlar bir kez daha yükseldi.

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

5- AVRUPA BAŞKENTLERİ FİYATLARI

OCAK 2021 | OCAK 2022

BERLİN 0,6724 EURO | 2,461 EURO % 266

ONDRA 0,4660 EURO | 1,1929 EURO % 155

MADRİD 0,7522 EURO | 1,4268 EURO % 99

SOFYA 0,5607 EURO | 1,1066 EURO % 97

TÜRKİYE 2,03 TL | 3,6778 TL (NİSAN) %81

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

6- Türkiye, doğal gazda %99 oranında dışa bağımlı.

7- Türkiye 2021'de doğal gaza 80 milyar liralık destek yaptı.

8- 2021'de vatandaşın faturasının dörtte üçü karşılandı.

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

9- 2022'de yılda 1000 metreküp tüketen bir konutun 11.800 TL'lik faturasının 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor.

Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği

10- Fiyatların istikrar kazanması ve gelecek yıl Karadeniz gazının devreye girmesiyle vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA