Dünyada doğal gaz fiyatları neden arttı? İşte 10 maddede doğal gaz gerçeği
Doğal gaz fiyatlarının artma nedeni ne? Rusya Ukrayna savaşı nasıl etkiledi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
1 - Tüm dünyada salgın sonrası talepler fiyatlar 2021'de %324 arttı.
2- Bu yılın başında %384 yükseldi.
3- 2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğal gaz fiyatı 120 dolardan 1400 dolara çıktı.
4- Ukrayna - Rusya savaşı ile fiyatlar bir kez daha yükseldi.
5- AVRUPA BAŞKENTLERİ FİYATLARI
OCAK 2021 | OCAK 2022
BERLİN 0,6724 EURO | 2,461 EURO % 266
ONDRA 0,4660 EURO | 1,1929 EURO % 155
MADRİD 0,7522 EURO | 1,4268 EURO % 99
SOFYA 0,5607 EURO | 1,1066 EURO % 97
TÜRKİYE 2,03 TL | 3,6778 TL (NİSAN) %81
6- Türkiye, doğal gazda %99 oranında dışa bağımlı.
7- Türkiye 2021'de doğal gaza 80 milyar liralık destek yaptı.
8- 2021'de vatandaşın faturasının dörtte üçü karşılandı.
9- 2022'de yılda 1000 metreküp tüketen bir konutun 11.800 TL'lik faturasının 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor.
10- Fiyatların istikrar kazanması ve gelecek yıl Karadeniz gazının devreye girmesiyle vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.
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