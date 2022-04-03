Enflasyon beklentisi: Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...

TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE ile enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak olan TÜİK kira artış oranlarını da belirleyecek. TÜFE ve Yİ-ÜFE olmak üzere iki farklı veri üzerinden açıklanacak. Enflasyon rakamları, 4 Nisan'da belli olacak.