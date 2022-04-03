Enflasyon beklentisi: Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamları açıklaması sonrası enflasyon oranında kira artışı gerçekleştirecek olanların ne kadar artış yapacağı da ortaya çıkmış olacak. Açıklama sonrasında kira artış oranları netleşmiş olacak. İşte, Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Nisan ayına geldiğimiz dönemde Mart ayının enflasyon rakamları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
TÜİK MART 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız." mesajını vermesinin ardından mart ayı enflasyon verileri için beklentiler yoğunlaştı.
TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE ile enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak olan TÜİK kira artış oranlarını da belirleyecek. TÜFE ve Yİ-ÜFE olmak üzere iki farklı veri üzerinden açıklanacak. Enflasyon rakamları, 4 Nisan'da belli olacak.
4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.
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- Enflasyon beklentisi: Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE...
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