KDV indirimi fiyatlara yansıyacak mı? Zincir marketlerin fiyat oyunu
Hükümetin her KDV indirimi hamlesinde olduğu gibi fırsatçılar yine boy gösterdi. Önceki gün temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüleceğinin açıklanmasının ardından bazı market ve markalar fiyatları yükseltti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Faruk Erdem ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
2,7 milyar ceza yiyen zincir marketlerin kendilerini içeri sokmadıklarının altını canlı yayında çizen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şunları söyledi:
"Biz temel gıdada benzer bir durumla karşılaştık. Devletin vazgeçtiği tüketicinin cebine kalsın dediği yüzde 7'lik vergiyi birçok firma tüketiciye yansıtmadı. Bunun belgeleri var, fotoğrafları var. Son olarak temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 10'luk KDV indirimini onlara kaptırmayacağız. Kim bunlar? Fırsatçılar ve vurguncular…
KDV, tüketiciden alınan bir vergidir ve tüccar için hiçbir fonksiyonu yok. KDV indiriminin bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yapılmasını istedik ve bu gerçekleşti. Şimdi bir yerel marketteyiz ve bunun hesaplamasını yapıp izleyicilere anlatacağız.
165 lira olan bir bebek bezinde devlet bize hesaplamalara göre 14 lira bir avantaj sağladı. Biz tüccarlardan da bir indirim bekliyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Tüketicilere çağrı yapıyorum, bugün ve yarın alışveriş yapmasınlar ama etiketleri takip etsinler. Bunları bizlerle ve sosyal medyadan paylaşıyorlar zaten.
Eğer KDV indiriminin uygulamaya girdiği gün olan 1 Nisan'da hala fiyatlarda değişiklik olmadıysa, bunları hem Hazine ve Maliye Bakanlığına hem Ticaret Bakanlığına şikayet etsinler. Bunu CİMER üzerinden internet üzerinden kolay şekilde yapabilirler. Bu KDV indirimini fırsatçılara ve vurgunculara yedirmeyelim.
Fırsatçılar ve vurguncular devletin kasasından ve tüketicinin cebinden çalışıyor. Ben bunlara açık şekilde hırsız diyorum. Ramazan ayına giriyoruz, iftar menülerini açıklayanlarda indirim yapmak zorundalar. Hazır gıda sektöründe, restoran ve yemekte KDV 10 puan düşürüldü."
Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:
Bir önceki KDV indiriminde fırsatçıları gördük bu sefer görmemeyi ümit ediyoruz ama maalesef içimizde böyleleri var. Hemen fiyatları artırmaya başlamışlar. Buradan devlet gelirinden vazgeçerken tüccarın cebine bir şey koymuyor ki. Burada devlet vatandaşına bir hediye veriyor.
MARKET FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?
Ürün Örnek fiyatlar Mevcut Yeni
Tuvalet kağıdı (16'lı) 74,50 68,19
Kağıt havlu (6'lı) 23,50 21,51
Kağıt peçete (200 yaprak) 29,50 27,00
Diş fırçası (1+1) 19,95 18,26
Diş macunu (75 ml) 22,50 20,59
Bebek bezi (56'lı) 162,90 149,09
Islak mendil (3x52) 19,00 17,39
Sabun (4x70 gr) 17,21 15,75
Şampuan (400 ml) 22,90 20,96
Çamaşır deterjanı (4.5 kg) 50,90 46,59
Dezenfektan (1 lt) 31,90 29,20
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