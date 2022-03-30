KDV indirimi fiyatlara yansıyacak mı? Zincir marketlerin fiyat oyunu

165 lira olan bir bebek bezinde devlet bize hesaplamalara göre 14 lira bir avantaj sağladı. Biz tüccarlardan da bir indirim bekliyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Tüketicilere çağrı yapıyorum, bugün ve yarın alışveriş yapmasınlar ama etiketleri takip etsinler. Bunları bizlerle ve sosyal medyadan paylaşıyorlar zaten.