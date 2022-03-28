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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir süredir çalışmaları süren KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklarken, söz konusu çalışmalar çerçevesinde tuvalet kağıdı, bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek. Peki, KDV indiriminde hangi detaylar var? İşte Bakanlıktan edinilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 23:11
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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 184den yüzde 8'e indirilecek.

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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

KONUTTA KDV SADELEŞTİRMESİ

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.

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Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Diğer taraftan Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.