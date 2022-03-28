28 Mart 2022, Pazartesi
Yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir süredir çalışmaları süren KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklarken, söz konusu çalışmalar çerçevesinde tuvalet kağıdı, bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek. Peki, KDV indiriminde hangi detaylar var? İşte Bakanlıktan edinilen bilgiler...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 23:11
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