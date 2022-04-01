Sigaraya zam geldi mi? 1 Nisan 2022 sigara zammı var mı? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
1 Nisan sigara zammı var mı? 2022 yılı içerisinde iki kere zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha yapılacağı iddia edilmişti. En düşük 4, en yüksek 6 lira zam yapılacağını iddia edilen sigara fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? 1 Nisan 2022 sigara zammı var mı? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka güncel sigara fiyatları...
Sigaraya zam geldi mi? Son günlerde 1 Nisan'da sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edilmişti. Nisan ayının gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) tarafından sigara zam açıklaması var mı? Sigaraya zam geldi mi? 1 Nisan 2022 sigara zammı var mı? Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...
1 NİSAN'DA SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün sigaraya zam yapılmazken, ilerleyen günlerde zam yapılıp yapılmayacağı da henüz bilinmiyor.
İşte 01 Nisan 2022 tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:
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