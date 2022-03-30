KDV indirimi ne zaman başlıyor | Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni uygulama hakkında bilmeniz gerekenler

8-KDV YEMEK YENİLEN YERE GÖRE FARKLI MI UYGULANACAK?

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek. Böylece yemek yenilen yere göre farklı uygulamalara son verilecek.

9-İKİNCİ EL TAŞIT TİCARETİ, YATLAR, GEMİLERDE VERGİDE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU MU?

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 uygulanacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.