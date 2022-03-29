KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...

Şimdi bu uygulamaya daha detaylı olarak bakalım.

Bugüne kadar 150 metrekarenin üzerinde olan tüm konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Yani 150 metrekarelik bir ev için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.

Böylece 150 metrekare ve fiyatı 1 milyon lira olan bir konutun KDV'si 80 bin lira iken aynı ev 151 metre kare olduğunda 180 bin liraya çıkıyordu. Yani 1 metrekare için vatandaş 100 bin lira daha fazla KDV ödemiş oluyordu.

Yeni sistemde ise metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak.