KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdikleri kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan detarjan, bebek bezi sabun, peçete ve tuvalet kağıdının da aralarında bulunduğu ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini duyurdu. İşte, KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Son olarak temizlik ürünlerinde de KDV oranlarında indirim yapıldı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni indirimlere göre temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirildi. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirlendi.
KONUTTA YENİ SİSTEM
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni sistemle ilgili detayları açıkladı. Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.
Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.
Şimdi bu uygulamaya daha detaylı olarak bakalım.
Bugüne kadar 150 metrekarenin üzerinde olan tüm konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Yani 150 metrekarelik bir ev için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.
Böylece 150 metrekare ve fiyatı 1 milyon lira olan bir konutun KDV'si 80 bin lira iken aynı ev 151 metre kare olduğunda 180 bin liraya çıkıyordu. Yani 1 metrekare için vatandaş 100 bin lira daha fazla KDV ödemiş oluyordu.
Yeni sistemde ise metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak.
YENİ SİSTEM İLE KONUT FİYATI DÜŞÜRÜYOR
Buna göre eğer 1 milyon liralık ev 150 metrekare ise vatandaş yüzde 8 oranında KDV ödeyecek. Bu durumda KDV 80 bin lira olarak ödenecek.
KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?
Ancak bu ev örneğin 155 metrekare ise bu kez metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak. Yani 150 metrekareye kadarki birim fiyat üzerinden yüzde 8 sonraki 5 metrekare için ise yüzde 18 KDV ödenecek.
Hesap şöyle yapılacak:
*Evin fiyatı 1 milyon lira, büyüklüğü ise 155 metrekare
*Bu durumda evin bir metrekaresi 6.452 TL'ye geliyor ( 1.000.0007 155)
*150 metrekarenin fiyatı ise 967.800 TL'yi buluyor ( 150X6.452)
*Buna göre 150 metrekarenin KDV'si 77.424 TL oluyor ( 967.800 X % 8)
*Kalan 5 metrekarenin fiyatı ise 32.260 TL oluyor. ( 6.452 X 5)
*5 metrekarenin KDV'si ise 5.806 TL olarak hesaplanıyor. ( 32.260 X % 18)
*Bu durumda vatandaş toplam 83.230 TL'ye çıkıyor.
*Vatandaş 180 bin lira yerine 83.230 TL ödüyor.
*Vatandaşın KDV kazancı 96.769 TL'yi buluyor.
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