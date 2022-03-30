Darphane’ye yeni görev! Artık hem basacak hem de satacak

ANALİZ ÇALIŞAMALARI YAPACAK

Kararname ile genel müdürlüğün görevleri arasına, "Kıymetli madenlerden ürün üretmek, ürettirmek ve satmak ve dağıtımını yapmak, Hazine'ye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yolu ile elden çıkartılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak" da eklendi.