Darphane'ye yeni görev! Artık hem basacak hem de satacak
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görev ve yetki kapsamı genişletildi. Karara göre Darphane, basımını yaptığı cumhuriyet altını sikkelerini ve cumhuriyet ziynet altınlarıyla beraber madeni hatıra paralarını artık satabilecek.
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Darphane daha önce sadece basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını, basımını ve dağıtımını yaptığı madeni hatıra paraların bundan böyle satışını da yapabilecek.
ANALİZ ÇALIŞAMALARI YAPACAK
Kararname ile genel müdürlüğün görevleri arasına, "Kıymetli madenlerden ürün üretmek, ürettirmek ve satmak ve dağıtımını yapmak, Hazine'ye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yolu ile elden çıkartılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak" da eklendi.
"Kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlemek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için, bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak" da genel müdürlüğün görevleri arasında olacak. Darphane ayrıca, kıymetli maden ve madeni para sahteciliğiyle ilgili laboratuvar ve analiz çalışmaları yapacak.
150 MİLYON TL TAHSİS EDİLDİ
Kararname ile Darphane'ye 150 milyon lira döner sermaye tahsis edildi. Cumhurbaşkanı, gerektiği takdirde bu tutarı 5 katına kadar artırabilecek.
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