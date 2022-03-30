Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK tarafından her ay belirli tarihte açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kiralara yapılacak artış oranı da belirleniyor. Mart ayı enflasyon verisi beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayına ilişkin enflasyon oranı 4 Nisan 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon oranı ile birlikte 2022 Nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. Kira zam oranı açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.