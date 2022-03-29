KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası merakla beklenen yeni KDV indirimi açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası konutta kademeli olarak KDV uygulanacak. Bu sayede vatandaş yüksek vergiden kurtulurken ev fiyatlarında da ciddi düşüş meydana gelecek. Peki kademeli KDV indirimi sonrası hesaplama nasıl olacak? Ev fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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