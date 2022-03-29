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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası merakla beklenen yeni KDV indirimi açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası konutta kademeli olarak KDV uygulanacak. Bu sayede vatandaş yüksek vergiden kurtulurken ev fiyatlarında da ciddi düşüş meydana gelecek. Peki kademeli KDV indirimi sonrası hesaplama nasıl olacak? Ev fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 12:55
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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük KDV indirimini duyurdu. Hükümet son dönemde vatandaşın alım gücünü artırmak ve enflasyon ile mücadele için vergi gelirlerinden feragat ediyor. Akaryakıt, doğalgaz elektrik gibi alanlarda yapılan vergi indirimleri daha sonra temel gıda ürünlerinde de uygulandı.

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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Son olarak temizlik ürünlerinde de KDV oranlarında indirim yapıldı. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni indirimlere göre temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirildi. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirlendi.

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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

KONUTTA YENİ SİSTEM

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni sistemle ilgili detayları açıkladı. Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.

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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.

Şimdi bu uygulamaya daha detaylı olarak bakalım.

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KDV indirimi sonrası konutta yeni hesap! İşte kademeli KDV indirimi örnek hesaplama | Ev fiyatları ne kadar olacak?

Bugüne kadar 150 metrekarenin üzerinde olan tüm konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Yani 150 metrekarelik bir ev için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.