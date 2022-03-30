KDV indirimi öncesi fırsatçılar yine fiyat şişirdi! Fiyatları ikiye katladılar

KDV indiriminin yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce sabundan deterjana, şampuandan peçete ve tuvalet kağıdına kadar hemen hemen her ürünün fiyatı arttı. SABAH, online satış platformları, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, fiyat hareketlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak veren bir web sitesinde fiyatları inceledi.