Şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM şeker fiyatı son durum

Şeker fiyatları ne kadar? Son günlerde şeker arzıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, piyasadaki bir takım spekülatif hareketlerin yüksek fiyat artışlarına neden olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından şeker fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM, Migros şeker fiyatı son durum nedir? İşte merak edilenler...

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda sektöründeki girdi maliyetlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla devam eden artış seyri yaşandığı belirtildi. Piyasadaki bir takım spekülatif hareketlerin de yüksek fiyat artışlarına neden olduğunu kaydedilen açıklamada, Bakanlığın bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmelerle piyasa manipülasyonlarının önüne geçildiği ifade edildi.