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Şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM şeker fiyatı son durum

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM şeker fiyatı son durum

Şeker fiyatları ne kadar? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Zincir marketlerde şeker fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, güncel fiyat listesini araştırıyor. Şeker fiyatları tartışmaları devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM, Migros şeker fiyatı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Şeker fiyatları ne kadar? Son günlerde şeker arzıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, piyasadaki bir takım spekülatif hareketlerin yüksek fiyat artışlarına neden olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından şeker fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, şeker fiyatları ne kadar? 1 kg, 5 kg, 50 kg şeker fiyatı kaç TL? A101, ŞOK, BİM, Migros şeker fiyatı son durum nedir? İşte merak edilenler...

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda sektöründeki girdi maliyetlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla devam eden artış seyri yaşandığı belirtildi. Piyasadaki bir takım spekülatif hareketlerin de yüksek fiyat artışlarına neden olduğunu kaydedilen açıklamada, Bakanlığın bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmelerle piyasa manipülasyonlarının önüne geçildiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN ŞEKER REZERVİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir."

Açıklamada, Bakanlığın şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Neticesinde özel sektördeki bazı firmalar, çuval şeker fiyatlarını 800 liradan 575 lira bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda Bakanlığımız, piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker, elindeki şekeri, başta küçük üreticiler olmak üzere, Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir."

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?

İşte güncel şeker fiyatları:

A101 şeker fiyatları ne kadar?

A101'de 1 kg küp şeker 9.95 lira, 1 kg toz şeker 16.90 lira, 5 kg toz şeker ise 41.95 lira.

BİM şeker fiyatları ne kadar?

BİM'de 1 kg küp şeker 8.25 lira ile 10 lira arasında değişiyor. 5 kg toz şekerin fiyatı ise markasına göre 43 ile 59 lira aralığında.

ŞOK şeker fiyatı ne kadar?

ŞOK marketlerde ise 1 kg küp şeker 10.50 lira, 1 kg toz şekerin fiyatı markasına göre 16 ile 18 TL arasında değişiyor. 5 kilo toz şeker ise 41-50 lira arasında değişiyor.

50 kg'lık toz şeker fiyatı ne kadar?

Piyasada ve internet alışverişlerinde 50 kiloluk şeker çuvallarının 899 - 939 lira gibi fiyatlara satıldığı görülüyor.

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