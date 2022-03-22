SON DAKİKA! Ayçiçeği yağı sonrası fırsatçıların yeni hedefi şeker oldu!
SON DAKİKA! Pandemi sonrasında bozulan üretim ve tedarik zincirleriyle fiyatı artan gıda ürünleri, fırsatçıların yeni oyun alanı oldu. Ayçiçeğinin ardından fırsatçıların yeni hedefi şeker oldu. Şeker fiyatları 800 TL’ye kadar çıktı.
Pandemi sonrasında bozulan üretim ve tedarik zincirleriyle fiyatı artan gıda ürünleri, fırsatçıların yeni oyun alanı oldu. Ayçiçeği yağının ardından şimdi de şekerde fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor.
Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat arttı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Türkşeker stoklarının ağustos ayına kadar yeteceği söyleniyor. Piyasada ise fiyatlar spekülatif şekilde artıyor. Özelleştirilen şeker fabrikalarının hem kendi ürettikleri şekeri hem de devlete ait fabrikalardan aldıkları şekeri 690 lira ile 800 lira arasında değişen piyasaya vermeye başladıkları belirtiliyor.
TÜKETİCİYE DE YANSIYOR
Şeker fiyatlarındaki artış üzerine Türkşeker perakende müşterilerine ağırlık vermiş durumda. Stokçuluğu önleme ve tüketiciyi korumaya odaklanan Türkşeker'e bağlı fabrikalar günlük en fazla 500 ton satış yapabiliyor. Ancak yaşanan duruma stokçular ve özel şeker fabrikalarının fahiş zamları da eklenince fiyat politikaları alt üst olmuş durumda. Şeker satışı yapan özel fabrikaların "1 ay sonra sanayiye şeker satışını durduracağız" gibi söylemlerde bulunması da paniği artırdı. SABAH'a konuşan sanayiciler özel şeker fabrikalarının bu tutumunun tamamen bir fırsatçılığa döndüğünü söyledi.
48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU
MERSİN'de bir zincir marketin deposundaki denetimde, 48 ton toz şeker bulundu. Raflarında şeker bulunmayan market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.
Akdeniz ilçesinde Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri stokçuluğa karşı ortak denetim düzenledi. Ekiplerin, bir zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanların da bir süredir toz şeker gelmediğini beyanı üzerine marketin ana deposuna baskın yapıldı. Kontrollerde depoda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilo toz şeker bulundu. Market hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.
DÜNYADA DA YÜKSELİYOR
PANDEMİ sonrası bozulan üretim dengelerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında şeker geliyor. Dünyanın en büyük şeker üreticisi konumundaki Brezilya'da meydana iklim olayları üretimi olumsuz etkiledi. Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumundaki Tayland'da yaşanan üretim düşüşü de fiyatları yukarı yönlü destekledi. Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ise hem ticaretin hem de birçok yerde üretimin durmasına neden oldu. Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, ABD'nin ardından pancar şekeri üretiminde dünyada 5'inci sırada. Dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise Türkiye 13'üncü sırada.
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