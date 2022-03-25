Tokat Havalimanı bugün açılıyor! 5 senenin ardından ilk sefer yapıldı

TÜRKİYE'NİN 57. HAVALİMANI

Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.