Tokat Havalimanı bugün açılıyor! 5 senenin ardından ilk sefer yapıldı
Tokat’a 5 senenin ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından ilk sefer gerçekleştirildi. Türkiye’nin 57. havalimanına Tokat adı verilen uçak ile yolcu yapan vatandaşlar yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
Eski Tokat Havalimanın yanına inşa edilen ikinci havalimanın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00'da yapılacak. Açılış öncesi ise 5 senedir uçuşların yapılamadığı Tokat'a ilk sefer gerçekleştirildi.
TOKATLILAR MUTLU
İstanbul Havalimanından 09.00'da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27'de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye'nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.
TOKAT HAVALİMANI ÖZELLİKLERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.
TÜRKİYE'NİN 57. HAVALİMANI
Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.
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