Akaryakıt fiyatları güncel liste: 25 Mart benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, fiyatlardaki yükselişte, bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu. Peki, bugün benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mart Cuma akaryakıt fiyatları güncel liste...
Benzin, mazot ve LPG'nin litre fiyatı ne kadar? Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına da etki ediyor. Bu kapsamda İstanbu, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarında güncelleme yapıldı. Peki, bugün benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mart Cuma akaryakıt fiyatları güncel liste...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
25 Mart tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 122,12 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 122,12 dolardan işlem görüyor.
Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, günlük 1,2 milyon varil petrol taşıyan boru hattından petrol tedarikinde yaşanan kesintinin 2 aya kadar devam edebileceğini açıkladı. CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.
ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş de talebin toparlandığı algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.
Uzmanlar, petrol piyasasındaki daralma, ABD'nin petrol üretiminin sabit kalması ve stoklardaki düşüşün, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 122,37 ile 122,79 dolar aralığının direnç, 121,25 ile 120,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 25 Mart benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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