Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin geleceği nasıl kurtarıldı? Berat Albayrak kitabında o toplantıyı ilk kez anlattı
Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrak, Turkuvaz Kitap’tan çıkan Burası Çok Önemli! adlı kitabında ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı için bakanlıkları döneminde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Dr. Berat Albayrak, kitapta bu mücadele sırasında uygulanan programların Türkiye lehine nasıl sonuç vermeye başladığını bir bir yazıyor. Kitapta; özellikle 'Doğu Akdeniz' ve 'Mavi Vatan' ile ilgili yapılan bir toplantı ve Albayrak'ın 'Atılacak adımlardan asla dönüş yok' vurgusu dikkat çekiyor.
Çok yakın tarihimize ışık tutan bir kitap var elimizde... Yakın siyasal tarihimizde aklımıza takılan pek çok soru işaretini ortadan kaldıran bir kitap bu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye ismiyle kaleme aldığı kitap okuyucuyla buluştu. Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı beş yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor.
TALİP OLDUĞUMUZ İDEAL..
Albayrak, neleri değiştirmek istediği, ülkesi için hangi hayallerin peşine düştüğü gibi soruların cevabını da kitabında paylaşırken, sayısız saldırı, iftira ve hakarete rağmen kendisini çıktığı yoldan geri döndürmeyen ilkeleri ile ilgili ipuçları da veriyor. Kitabı kaleme alma amacının, hiçbir saldırıya, iddiaya ve iftiraya cevap vermek olmadığını vurgulayan Albayrak bu kitabı "Siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..." kaleme aldığını ifade ediyor.
Albayrak, kitapta Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor. Ayrıca bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktaran Albayrak, bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor.
Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olunacağını söyleyen Albayrak, bunun için güçlü altyapısıyla turizmin özellikle pandemiden sonra daha da pozitif şekilde ayrışarak ülkemizin 50 milyar dolar üzerinde yıllık gelire ulaşabileceğini aktarıyor. Cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek" diyor.
Berat Albayrak kitapta, en çok merak edilen Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle alakalı kamuoyunda belirli çevrelerce dolaşıma sokulan istatistiklerden de bahsediyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundaki rezerv seviyesinin 28.1 milyar dolar olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmeden hemen önce Haziran 2018'deki seviyenin ise 98.4 milyar dolara çıktığını anlatıyor. Görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde ise 85.2 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerin 2019 yılı sonunda 105.7 milyar dolara yükseldiğini ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek 2020 sonunda 93.6 milyar dolar olduğunu ifade ediyor.
Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte 2021 sonunda rezervlerin 111 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Albayrak, "Özetle, yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız. Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte tarihteki en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor. Merkez Bankası'nın 2018-2021 yılları arasındaki başarılı yönetimin sonucu olarak tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplam 165 milyar liranın üzerinde kâr ettiğini paylaşıyor.
CARİ AÇIKLA MÜCADELE ETTİK
"Cari açık ekonomik ve siyasi bağımsızlığın önündeki en büyük engeldir" diyen Albayrak, kamu görevinin ilk gününden son günlerine kadar temel hedeflerinden birinin cari açıkla mücadele etmek olduğunu paylaşıyor. "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir" diyen Albayrak, sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımızın düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılabileceğini ifade ediyor.
BERAT ALBAYRAK'TAN DOĞU AKDENİZ VURGUSU: MAVİ VATAN'DAN ASLA VAZGEÇMEYİZ
Akdeniz bölgesinde malum ülkelerin, kendi deniz alanlarımızdaki bölgelerin parsel parsel yabancı şirketlere ihaleye vermesi üzerine acil toplantılar yaptıklarını anlatan Albayrak, 2016 yılı başında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Toplantıda, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, yoksa kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atılamayacak noktaya gelinebileceğini ifade eden Albayrak, toplantıdaki katılımcılardan bazılarının Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemi alacak parasının olmadığını dile getirdiklerini belirtiyor. Ayrıca, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Albayrak, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmayacaklarını toplantıya katılan isimlerle paylaşıyor. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra söz konusu toplantıda şiddetli itirazlarda bulunan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığını ifade ediyor.
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