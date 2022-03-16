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Memur ve memur emeklilerin merakla beklediği toplantı bugün! 3600 ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Memur ve memur emeklilerin merakla beklediği toplantı bugün! 3600 ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi için en kritik virajlardan birine girildi. Kamu çalışanlarının gözü, kulağı Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında. İkinci toplantı bugün yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs'ta TBMM gündemine gelecek. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberinin detayları!

İlk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bugün ikinci kez toplanacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıya, Memur- Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada.

Taslaklardan bir tanesinde tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi yer alıyor.

Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.

TASLAKTA NELER VAR?

Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor.

Hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici.

Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak.

Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek.

Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek.

Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı.

TONBUL: TALEPLERİMİZ HAZIR

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek göstergeye ilişkin "Konfederasyon olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz.

Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi Mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

3600 ek göstergede ikinci toplantı 3600 EK GÖSTERGEDE İKİNCİ TOPLANTI

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