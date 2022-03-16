Memur ve memur emeklilerin merakla beklediği toplantı bugün! 3600 ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor?

Taslaklardan bir tanesinde tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi yer alıyor.