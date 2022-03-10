Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan bugün piyasaya çıkan "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla artık köprünün geçildiğini anlatırken çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin kişi başı milli gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecinin başlayacağının göstergelerini paylaşıyor.

Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı 5 yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ikinci bölümü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemlerinden oluşuyor.