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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kitabı "Burası Çok Önemli" ile ilgili dikkat çeken yazı: Gençlere miras niteliğinde

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın kitabı Burası Çok Önemli ile ilgili dikkat çeken yazı: Gençlere miras niteliğinde

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yaptığı 5 yıllık dönemde uyguladığı politikaları anlattığı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" adlı kitabı geçen cuma günü D&R mağazalarında raflardaki yerini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bugün kaleme aldığı yazısında, Berat Albayrak'ın kitabıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Yakinen tanıklık ettiğimiz bir tarihin perde arkası" diyen Özlem Doğaner,"Bu ülkeye inancını, yapılan icraatların bugün ve yarın ülkeye katkılarını anlattığı satırları, gençlere miras niteliğinde..." ifadelerini kullandı.

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