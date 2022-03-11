Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın kitabı bugün raflarda! Sabah yazarı Dilek Güngör’den dikkat çeken yazı: Tarihe not düşüyor

TÜRKİYE'NİN 'BEN DE VARIM' KARTINI AÇMASINI SAĞLADI

Benim iki bölüm dikkatimi çekti. Biri enerjiyle ilgili… Biliyorsunuz, bugün Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz o dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla ekilen tohumlar sayesindeydi. Albayrak'ın döneminde alınan gemiler hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin 'Ben de varım' kartını açmasını sağladı. Kitapta Türkiye'nin kendi gemilerini alırken içeriden nasıl engellemelerle karşılaştığı anlatılıyor.

2016 başlarında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapılıyor. Albayrak, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, bu nedenle Türkiye'nin kendi gemileriyle arama yapacağını, Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğini sıralıyor. Fakat katılımcıların bir kısmı buna itiraz ediyor. Ne tesadüf ki, itiraz edenler 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cüler arasından çıkıyor. Sadece FETÖ'cü askerlerin vesayeti de değil… Bazı bürokratların ekip arkadaşlarını "Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye tehdit ettiğini de anlatıyor Albayrak...

Diğeri de ekonomiyle ilgili… Kitabın "Bankacılık sektöründe 'milli şuur' eksikliği" bölümünde çok çarpıcı bilgiler var. 10 Ağustos'taki kur saldırısından hemen sonra eylül-ekim aylarında özel bir bankanın bankacılık teamüllerine aykırı hareket ederek yüklü miktarda Türkiye CDS'i aldığı, ülke risk priminin 80-100 kadar yukarı taşıdığı, bazı bankaların dövizi satıp TL'ye geçmeyi düşünen müşterileri caydırmaya çalıştığı, bazılarının ihtiyacının 2-3 katı fazla dövizi yurtdışı muhabir bankalarda tuttuğunu tespit ettiklerini anlatıyor.

Neden bu bölümleri alıntıladım?

Çünkü hâlâ bu zihniyetlerden ülke olarak kurtulmadık.

Türkiye ekonomik dönüşümden geçerken Albayrak'ın dediği gibi devletin bazı kademelerindeki bürokratlarda da bankalarda da 'milli şuur eksikliği' devam ediyor.

Velhasıl demem o ki, Albayrak çok mücadele etti, yıprandı belki ama bugün Türkiye tam bağımsızlık yolundaki köprüyü geçti. Şimdi geride kalanların köprünün kolonlarını daha da sağlamlaştırması gerekiyor.