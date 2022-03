Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın kitabı bugün raflarda! Sabah yazarı Dilek Güngör’den dikkat çeken yazı: Tarihe not düşüyor

TARİHE NOT DÜŞÜYOR

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın merakla beklediğim kitabı çıktı. Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan 'Burası Çok Önemli!' kitabında Albayrak hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde hangi politikaları neden uyguladığını, ülke için hangi hayallerin peşinde koştuğunu, neleri değiştirmek istediğini, sayısız saldırı ve iftiralara rağmen kendisini yolundan döndürmeyen inancını kitabında samimiyetle anlatıyor.



Kendi deyimiyle, aslında tarihe not düşüyor.

Uzun uzun kitabın içeriğini yazmayacağım. Bence özellikle gençlerin alıp okuması gerekir. Hele ki, dünya Doğu-Batı arasında büyük bir kutuplaşmaya girmişken, 500 yıllık ekosistemin değişimiyle ilgili ayak sesleri iyice belirginleşmişken…

Kitabı okurken bugün dünyanın yaşadıklarını aklınıza getirin. O zaman, bakanlıkları döneminde, Berat Albayrak'ın içeriden ve dışarıdan gelen tehditlere, her türlü sınamalara, itibar suikastlerine rağmen ısrarla enerjide ve ekonomide neden 'tam bağımsızlık' istediğini, bu vizyonundan geri adım atmamasını, hamlelerini her şeye rağmen cesurca hayata geçirme gayretini daha net anlayabilirsiniz.

Kitapta dışarıdan gelen tehditlere de içeride yaşananlara da yer verilmiş…