Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kitabı bugün raflarda! Sabah yazarı Dilek Güngör'den dikkat çeken yazı: Tarihe not düşüyor
Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın yeni kitabı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Berat Albayrak'ın kitabı bugün raflarda. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sürede bilinmeyen çok sayıda anekdotu paylaşıyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı yazısında, Berat Albayrak'ın kitabıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Kendi deyimiyle, aslında tarihe not düşüyor." diyen Güngör, "Albayrak'ın döneminde alınan gemiler hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin 'Ben de varım' kartını açmasını sağladı." dedi.
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün piyasaya çıkan "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecine girdiğini vurguluyor. Gerek enerji gerekse de Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye'nin bir üst lige çıkmasını sağlayan Berat Albayrak kitabında, kamuoyunda bilinmeyen birçok anekdotu paylaşarak gelişimi ve değişimi gözler önüne serdi.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Berat Albayrak'ın kitabıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.
TARİHE NOT DÜŞÜYOR
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın merakla beklediğim kitabı çıktı. Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan 'Burası Çok Önemli!' kitabında Albayrak hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde hangi politikaları neden uyguladığını, ülke için hangi hayallerin peşinde koştuğunu, neleri değiştirmek istediğini, sayısız saldırı ve iftiralara rağmen kendisini yolundan döndürmeyen inancını kitabında samimiyetle anlatıyor.
Kendi deyimiyle, aslında tarihe not düşüyor.
Uzun uzun kitabın içeriğini yazmayacağım. Bence özellikle gençlerin alıp okuması gerekir. Hele ki, dünya Doğu-Batı arasında büyük bir kutuplaşmaya girmişken, 500 yıllık ekosistemin değişimiyle ilgili ayak sesleri iyice belirginleşmişken…
Kitabı okurken bugün dünyanın yaşadıklarını aklınıza getirin. O zaman, bakanlıkları döneminde, Berat Albayrak'ın içeriden ve dışarıdan gelen tehditlere, her türlü sınamalara, itibar suikastlerine rağmen ısrarla enerjide ve ekonomide neden 'tam bağımsızlık' istediğini, bu vizyonundan geri adım atmamasını, hamlelerini her şeye rağmen cesurca hayata geçirme gayretini daha net anlayabilirsiniz.
Kitapta dışarıdan gelen tehditlere de içeride yaşananlara da yer verilmiş…
TÜRKİYE'NİN 'BEN DE VARIM' KARTINI AÇMASINI SAĞLADI
Benim iki bölüm dikkatimi çekti. Biri enerjiyle ilgili… Biliyorsunuz, bugün Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz o dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla ekilen tohumlar sayesindeydi. Albayrak'ın döneminde alınan gemiler hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin 'Ben de varım' kartını açmasını sağladı. Kitapta Türkiye'nin kendi gemilerini alırken içeriden nasıl engellemelerle karşılaştığı anlatılıyor.
2016 başlarında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapılıyor. Albayrak, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, bu nedenle Türkiye'nin kendi gemileriyle arama yapacağını, Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğini sıralıyor. Fakat katılımcıların bir kısmı buna itiraz ediyor. Ne tesadüf ki, itiraz edenler 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cüler arasından çıkıyor. Sadece FETÖ'cü askerlerin vesayeti de değil… Bazı bürokratların ekip arkadaşlarını "Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye tehdit ettiğini de anlatıyor Albayrak...
Diğeri de ekonomiyle ilgili… Kitabın "Bankacılık sektöründe 'milli şuur' eksikliği" bölümünde çok çarpıcı bilgiler var. 10 Ağustos'taki kur saldırısından hemen sonra eylül-ekim aylarında özel bir bankanın bankacılık teamüllerine aykırı hareket ederek yüklü miktarda Türkiye CDS'i aldığı, ülke risk priminin 80-100 kadar yukarı taşıdığı, bazı bankaların dövizi satıp TL'ye geçmeyi düşünen müşterileri caydırmaya çalıştığı, bazılarının ihtiyacının 2-3 katı fazla dövizi yurtdışı muhabir bankalarda tuttuğunu tespit ettiklerini anlatıyor.
Neden bu bölümleri alıntıladım?
Çünkü hâlâ bu zihniyetlerden ülke olarak kurtulmadık.
Türkiye ekonomik dönüşümden geçerken Albayrak'ın dediği gibi devletin bazı kademelerindeki bürokratlarda da bankalarda da 'milli şuur eksikliği' devam ediyor.
Velhasıl demem o ki, Albayrak çok mücadele etti, yıprandı belki ama bugün Türkiye tam bağımsızlık yolundaki köprüyü geçti. Şimdi geride kalanların köprünün kolonlarını daha da sağlamlaştırması gerekiyor.
HANGİ HOLDİNG İŞE ALIMDA AYRIMCILIK YAPTI?
Kitabın giriş bölümünde Berat Albayrak hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de aktarıyor: 12 Eylül darbesi sonrası fikri mücadelesinden dolayı hapse atılan babası Sadık Albayrak'ı, annesinin rahatsızlığını, yaşadıkları ekonomik zorlukları, 28 Şubat'ın yıkıcı günlerini… Albayrak, İstanbul Üniversitesi'nde lisansını tamamladıktan sonra inancını rahat şekilde yaşayabileceği bir iş aramaya başlıyor. İsmini vermeyeceğim, büyük bir holdinge başvuru yapıyor. Denetim bölümüne alınacak iki kişi için son mülakata kalıyor. Mülakat yapılıyor, pazartesi kendisiyle sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Pazartesi holdinge gittiğinde ise yeniden mülakata alınıyor. Bu kez sorular, yapılacak işle ilgili değil… Baba Albayrak'la ilgili! Kısa bir görüşme oluyor, ondan sonra holding kendisiyle çalışmayacağını iletiyor. Albayrak kitabında, olaydan bir zaman sonra o holdingin patronuna yaşadıklarını anlatma fırsatı bulduğunu, holding patronunun ise şaşırdığını anlatıyor. Mezun olduğunda başına gelen hadiseyi ise "Ülkedeki ayrımcılığın, adaletsizliğin net bir fotoğrafıydı" diye özetliyor.
POLO'SUNU NEDEN SATTI?
Yıl 2001… Türkiye'nin kriz yılları… Berat Albayrak, 2001'de işinden istifa edip ABD'ye gitme kararı alıyor. Üniversite yıllarında aldığı Fiat Uno arabasını satarak aldığı Volkswagen Polo'yu sermaye yapıyor. 'İlk göz ağrım' dediği 1996 model Fiat Uno arabasının ise izini sürüyor. 2021'de yeniden arabasına kavuşuyor.
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