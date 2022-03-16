Fed faiz kararı 2022 | Mart ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyanın gözü ABD’den gelecek haberde! Piyasalar nasıl etkilenecek?

ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI VE RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ARASINDA SIKIŞTI

Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları son dönemde Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle güvenli liman gömleği giydi. Bu duruma küresel düzeyde artan enflasyon eklenince, altın fiyatları Fed faiz artırımı beklentisine rağmen 2.070 doları aşarak Ağustos 2020 yılında gördüğü tarihi zirvesine yakınsadı. Spot altının tarihi zirvesi 2.075 dolar bandında bulunuyor.