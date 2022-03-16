Fed faiz kararı 2022 | Mart ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyanın gözü ABD'den gelecek haberde! Piyasalar nasıl etkilenecek?
Fed 2022 yılında yapacağı faiz artırımları için mart ayını işaret etmişti. Küresel piyasalar bugün ABD'den gelecek faiz kararını bekliyor. 25 baz puan faiz artışının tahmin edildiği Fed kararı öncesi gelişmekte olan ülkeleri endişe sardı. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle faizleri sert bir hamle ile yukarıya çekmeyi düşünmeyen FED'in, 25 baz puandan fazla yapacağı bir faiz artırımı küresel anlamda yeni bir krizin kapısını aralayabilir. Peki Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Fed kararı sonrası gram altın artar mı düşer mi? İşte merakla beklenen soruların yanıtları.
Küresel piyasaların gözü kulağı bugün merkez bankaları öncüsü Fed faiz kararı için gelecek açıklamada olacak. 15-16 Mart Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak.
Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek. Powell'ın Fed kararı sonrası vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacak.
ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI VE RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ARASINDA SIKIŞTI
Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları son dönemde Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle güvenli liman gömleği giydi. Bu duruma küresel düzeyde artan enflasyon eklenince, altın fiyatları Fed faiz artırımı beklentisine rağmen 2.070 doları aşarak Ağustos 2020 yılında gördüğü tarihi zirvesine yakınsadı. Spot altının tarihi zirvesi 2.075 dolar bandında bulunuyor.
FED KARARI ÖNCESİ ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ
Ancak Fed toplantısı ve faiz kararı açıklamasının yaklaşması, Rusya Ukrayna tarafında müzakerelerin başlaması, ateşkes görüşmelerinin devam ederek iyimser mesajların ön plana çıkması, özellikle AB ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazını hedef alan yaptırımlara başvurmaması, buna karşılık Rusya'nın doğal gaz ve petrol ihracına devam etmesi ile altın fiyatları son günlerde düşüş trendi içerisine girdi.
FED KARARI İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI İÇİN 1.868 DOLAR BANDI KRİTİK OLACAK
Nitekim spot altın serbest piyasada 1.915 dolar bandına çekildi. Analistler özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.868 dolar bandının yukarı ise 1.937 dolar seviyesinin takip edileceğini vurguladı.
HİSSE SENEDİ PİYASALARI FED FAİZ KARARI İÇİN GELECEK AÇIKLAMALARA ODAKLANDI
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.
Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle artan gerilimin küresel pay piyasalarında risk iştahını baltalayan yegane unsur olduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.
MART 2022 FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Fed toplantısı sonrası faiz kararı için 16 Ocak akşamı açıklama yapılacak. Analistler ve Fed üyeleri bu sene Fed'den 4 veya üzeri faiz artırımı bekliyorlar. Özellikle Fed Başkanı Powell 'Mart ayında bir faiz artırımı yapmanın uygun olduğunu düşünüyorum' açıklaması kafalardaki soru işaretini giderdi. Ancak Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi yüksek faiz artırımları yapılmasının önüne geçiyor.
FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI
Rusya Ukrayna Savaşı öncesi Fed'den 50 baz puan faiz artırımı beklenirken, savaş sonrası resesyos riskine karşın Fed'in 25 baz puanlık adımlara faiz artırımına gideceği beklentisi hakim oldu.
Fed faiz kararı açıklamasını TSI ile saat 21:00'de yapacakken, Fed Başkanı Powell 21:30'da kameralar karşısına geçerek küresel piyasalara yön veren açıklamalarını yapacak. Özellikle bilanço küçültme adımları ve bunun sertliği yatırımcıların odağında yer alacak.
Öte yandan Fed'in Mart toplantısı sonrası faiz artırımı kararı vermesi durumunda, ABD Merkez Bankası 4 yılın ardından ilk kez faiz artırımı gerçekleştirmiş olacak.
2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı
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