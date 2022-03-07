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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ’den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi. Bakan Nebati, "Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin." diye konuştu.

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