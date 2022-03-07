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Ayçiçek yağı üzerinden stokçuluk mu yoksa fırsatçılık mı yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 07.03.2022 16:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi. Bakan Nebati, "Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin." diye konuştu. İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Bunlar çiftçinin üzerinden büyük vurgun yapıyorlar. Gözleri doymuyor. Bunlara yaptırım için bir sistem kurmak lazım." ifadelerini kullandı.
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