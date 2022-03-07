07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 15:28
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi. Bakan Nebati, "Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Nebati’den ayçiçek yağı açıklaması
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
Brent petrolün fiyatı yükselmeye devam ediyor!
Brent petrolün fiyatı yükselmeye devam ediyor!
Fiyatlar 14 yılın zirvesinde!
Fiyatlar 14 yılın zirvesinde!
Rusya’dan kritik Türkiye kararı!
Rusya'dan kritik Türkiye kararı!
Müjdeli haberler peş peşe geldi
Müjdeli haberler peş peşe geldi
Rusya’ya yaptırım ablukası!
Rusya'ya yaptırım ablukası!
Rusya-Ukrayna savaşı doğalgazı vurdu!
Rusya-Ukrayna savaşı doğalgazı vurdu!
Petrol fiyatları 120 dolara dayandı!
Petrol fiyatları 120 dolara dayandı!
1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Piyasa değeri milyarlarca dolar!
Piyasa değeri milyarlarca dolar!
Başkan Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür
Başkan Erdoğan: Elektrik faturalarında KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştür
Daha Fazla Video Göster