Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi. Bakan Nebati, "Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin." diye konuştu.

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