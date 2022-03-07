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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu. Bakan Nebati’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz." dedi.

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