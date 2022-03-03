Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mali disiplin içerisinde enflasyonla mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından şubat ayı enflasyon rakamları ve enflasyonla mücadelede atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna işaret eden Nebati, "Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve şubat ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 54,44'e, Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 105,01'e ulaştığını görüyoruz." bilgisini paylaştı.
Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede atılan adımlara da değinerek şöyle devam etti:
"Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız katma değer vergisi (KDV) indirimleri ile gösterdik. Ayrıca diğer bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz."
Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Nebati şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."
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