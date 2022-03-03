Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı

Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede atılan adımlara da değinerek şöyle devam etti:

"Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız katma değer vergisi (KDV) indirimleri ile gösterdik. Ayrıca diğer bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz."

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."