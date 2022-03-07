07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den flaş Ukrayna ve Moldova kararı: 22 Mart'a kadar uzatıldı

THY'den flaş Ukrayna ve Moldova kararı: 22 Mart'a kadar uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
THY’den flaş Ukrayna ve Moldova kararı: 22 Mart’a kadar uzatıldı

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA